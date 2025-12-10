卓球の混合団体ワールドカップが7日まで行われ、日本は決勝で中国に敗れ、準優勝で大会を終えました。8日間で11試合。厳しい日程の中で、ダブルスのペアにも注目されました。2028年のロス五輪でも採用されることとなった混合団体。今大会では5種目、混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に各マッチ3ゲームまで実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」とな