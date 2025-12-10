「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（９日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉黄菊賞８着のサントルドパリ（牡、小林）は若竹賞（２６年１月２５日・中山、芝１８００メートル）を視野に入れる。６日のさざんか賞を制したフォーゲル（牡、斉藤崇）はクリスマスローズＳ（２０日・中京、芝１２００メートル）へ向かう。もちの木賞２着のワンダーディーン（