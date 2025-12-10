ソフトバンクから楽天に移籍する佐藤直はゴルフのラウンド中に球団から電話を受け、「残り4ホールは叩いてしまった」とスコアに影響が出たと苦笑い。ウエア姿のまま、球団事務所へ。19年ドラフト1位で入団し、今季はキャリアハイの104試合に出場し、打率・239、5本塁打、18打点、10盗塁。走攻守においてスピードが武器となる27歳は「レギュラーを獲って、意味分からんくらい打ちまくりたいです」と意気込んでいた。