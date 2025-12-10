2年連続のリーグ優勝、5年ぶりの日本一を果たしたソフトバンクナインらが、福岡空港からチャーター便で米ハワイへ優勝旅行に出発した。旅行には選手やスタッフら約400人が参加し、セレモニーでは今年まで選手会長を務めた周東が「リフレッシュして、また来年に向かっていきたい」とあいさつ。小久保監督は現役ドラフトでロッテから入団する中村稔について「左の中継ぎはチャンスがある」と期待し、楽天に移籍する佐藤直には「