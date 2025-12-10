「香港マイル・Ｇ１」（１４日、シャティン）史上初の父子制覇、そして１９年アドマイヤマーズ以来となる３歳馬によるＶへ。桜花賞＆秋華賞を制した２冠牝馬エンブロイダリーが、偉業を駆けて海を渡る。「３歳牝馬のチャンピオンホースだと思いますので、それに恥じないように。いい状態で送り出して結果を出したい」。指揮を執る森一師は開業２年目の今年、Ｇ１初制覇を含む２５勝（７日現在）と躍進。４８歳の指揮官が２度