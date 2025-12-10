今年7月、愛知県一宮市の名神高速道路で、事故を起こして1人にケガをさせたにもかかわらず、車を乗り捨てて逃げたとして、58歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、住居不詳・会社員の古谷浩容疑者(58)です。古谷容疑者は今年7月、名神高速道路・一宮インターチェンジで軽自動車を運転中、渋滞のため停止していた前方の乗用車に衝突して乗っていた男性(58)にケガをさせたにもかかわらず、車を乗り捨てて逃げた疑い