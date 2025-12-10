女子プロレス「スターダム」の?妖精?なつぽい（３０）が、親友・Ｓａｒｅｅｅ（２９）との両国決戦（２９日、両国国技館）に向け燃えている。８日の後楽園大会での６人タッグマッチでなつぽいがＳａｒｅｅｅに初勝利し一騎打ちを要求。Ｓａｒｅｅｅも快諾し両国大会でのスペシャルシングルマッチが決定した。一夜明け取材に応じたなつぽいは「Ｓａｒｅｅｅから３カウントを取るって、デビューして１０年間で初めてで。今の自分