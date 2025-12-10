新リーダーは教団をどう導くのか――。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の会長辞任を発表した田中富広氏（６９）が９日、都内で会見を開いた。会見で田中氏は辞任理由の説明と、後任に堀正一元副会長（５５）が就任すると発表した。２０年以上、旧統一教会を取材してきた鈴木エイト氏はリーダーの交代劇をどう見たのか。田中氏は会見で（１）継続的に社会を騒がせたことに対する道義的責任、（２）教団に対する解散命令請求