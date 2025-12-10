猫の繁殖を抑え、観光名所にも 画像はイメージです インドネシア・ジャカルタのPramono Anung知事は、「管轄する島々の1つに野良猫を集めて、猫島を設置する」というプランを2025年5月に発表しました。市内の野良猫の数を抑制するとともに、猫が数多く住む日本の青島のように、多くの観光客をひきつけることを狙っています。 2024年推計によると、ジャカルタ市内には75万匹の野良猫と11万匹の飼い猫がいます。猫