旅先での楽しい食事のはずが、1人のマナー違反で一瞬にして不快なものになってしまった。投稿を寄せた60代男性がパッケージツアーに参加したときのことを明かした。ツアーに含まれていた会食の席でのこと。「大皿で提供された食物に取り箸があるにもかかわらず、自分の箸でつっ突く客がいました」コロナ禍以降、感染症対策に気を遣っている人も多い。他人の唾液がついた橋で共有の料理を触られるのは、生理的に厳しいものがある。