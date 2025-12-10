東南アジア屈指の観光名所として知られるインドネシアのバリ島。世界中から多くの観光客が訪れるこのリゾート地で、修学旅行中の日本の高校生が「窃盗」に手を染める様子がSNSで拡散され、大きな波紋を呼んでいる。12月5日頃から、Xでは、バリ島の衣類品店と見られる店舗に、日本語を話す複数の少年が来店した際の記録映像が拡散された。映像では、記録日は’25年12月3日正午前となっており、少年たちはスポーツチームのレプリカユ