パートナーの裏切りは、ふとしたきっかけで露見するものだ。それが誕生日にまつわる事なら、なおさら残酷な記憶として残るだろう。投稿を寄せた50代女性はこう切り出した。「誕生日目前に自宅へアクセサリーショップからの配達があり、サプライズにしては間抜けだなぁ（笑）と思いながら、気づかないフリをして誕生日を待ちました」ところが、誕生日は何事もなく過ぎ去っていった。日付が変わる時間まで黙って待っていたが、「待て