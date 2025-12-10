結婚式に参加したら、自分だけ親しくない人と一緒の席にされた――。東京都の30代女性からこんな怒りの投稿が寄せられた。学生時代の友人の結婚式に参加したときのことだ。「知り合いが複数いるにも関わらず、あなたはコミュニテケーション能力があるからと認めたから、新婦の地元の友達（イベントで会ったくらいの仲）と同席と言われた」知り合いがいるのに、わざわざアウェーな席に配置されるのは苦痛だ。「コミュ力がある」とお