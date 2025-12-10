箱根駅伝予選会で敗退したチームの選手で編成され、オープン参加する関東学生連合は、第１０２回大会（来年１月２、３日）から大きく変わる。出場上限が２回に緩和されるなど大幅な戦力アップが期待される。注目選手は東大大学院の本多健亮（修士２年）。東大２年時からの４年間で１万メートルの自己ベスト記録を４分３０秒も短縮し、大幅な実力アップを遂げた。物理工学専攻の文武両道ランナーは奇跡の成長を続け、夢の箱根路を