関東学生連合の登録選手について、１６人から出走１０人の選考は４項目をポイント化して決定することが９日、分かった。すでにチーム枠１０校、個人枠６校の関係者に伝えられている。４項目は〈１〉予選会の個人ハーフマラソンの成績〈２〉予選会のチーム成績〈３〉１１月〜１２月の１万メートル〈４〉１２月中旬に行われる５キロ走３本の練習。例えば東大の秋吉拓真（４年）は〈１〉では個人１２位で１６人中１番手のポイン