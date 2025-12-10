歌舞伎俳優の松本幸四郎（５２）が９日、都内で行われた「鬼平犯科帳兇剣」（来年１月１０日、時代劇専門チャンネルで独占放送）の舞台あいさつに登壇した。幸四郎が火付盗賊改方長官の「鬼の平蔵」こと長谷川平蔵を演じるシリーズ第７弾。平蔵の親友で、山口馬木也（５２）が演じる岸井左馬之助が同シリーズの「本所・桜屋敷」以来の登場で注目される。幸四郎は同い年の山口について「２人の関係はすてき。安心できる信頼感