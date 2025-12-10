今季のＪ１は鹿島が９季ぶり９度目のリーグ制覇を成し遂げた。獲得タイトル数を２１に伸ばし、リーグ最多を更新した。＊＊＊８日に発表された「Ｊリーグ優秀選手賞」に、鹿島ＤＦ小池龍太の名前があった。加入１年目、３０試合に出場し１得点。こなしたポジションは実に５つ。右ＳＢ、左ＳＢ、ボランチ、右ＭＦ、左ＭＦ。出場時間２３４５分は、全試合先発の早川友基、植田直通鈴木優磨の３人、得点王のレオセアラに