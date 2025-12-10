ウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領は「ロシアが優勢」でウクライナのゼレンスキー大統領は「負けている」と主張し、アメリカが提案する和平計画を受け入れるよう求めました。アメリカトランプ大統領「ロシアが優勢だ。以前からそうだ。彼（ゼレンスキー氏）はそろそろ現実を受け入れるべきだ。なぜなら、彼は負けているのだから」トランプ大統領は9日に配信されたニュースサイト「ポリティコ」のインタビューで