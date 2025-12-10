巨人・増田陸内野手（２５）が９日、「殻を破る」をテーマに打撃改革を進めていることを明かした。今季は８７試合で打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。４月に３年ぶりの安打をマークして一時は一塁の定位置を奪取したが、シーズン終盤は２軍で過ごした。不動のレギュラーを勝ち取るために今オフは貪欲に変化を求めている。「殻を破る期間にしようと思っている。めっちゃ変えるわけではないけど、今までの感覚を一度、取っ払