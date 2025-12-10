お笑いタレントの鉄拳（53）が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演。自身のメークは自宅で行っていると明かした。MCの笑福亭鶴瓶から「ちょっと聞きたいんやけど、そのままのメークでスタジオに入って来たらしいな？」と聞かれた鉄拳は「僕はこの格好をするのに、自宅でやってます」と答えたもの。鶴瓶が「だから、タクシーからこの格好で…」と言うと、共演の「ブラックマヨネーズ