【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補として最有力視されている国家経済会議のハセット委員長は9日のイベントで、FRBの独立性を重視する考えを示した。「FRB議長の最も重要な仕事は、経済データに目を通し、政治に巻き込まれないようにすることだ」と語った。米メディアが報じた。ハセット氏は一貫して、FRBに早期利下げを迫るトランプ大統領に同調する姿勢を示してきた。議長に就任した場合は、物価