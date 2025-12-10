シドニー生まれのEVERAUが、ついに日本初上陸！「Be whoEVER you are ― ありのままのあなたで」という哲学のもと、最高級のオーストラリア産メリノシープスキンを使用した製品が登場。贅沢でありながら、自然と調和するライフスタイルを提案します。クラフトマンシップを重んじた一足一足が、柔らかさ・耐久性・温かさを兼ね備え、都会的な洗練さを求める女性にぴったり。 オーストラリア産メリノ