8日夜、青森県で起きた最大震度6強の地震で、これまでに県内では少なくとも36人がけがをしました。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5、最大震度6強の地震がありました。一時、10市町村に避難指示が発令され、最大2910人が避難しました。地震発生直後に住宅から出火し、この家に住む65歳の男性が顔にやけどをしました。通報は「2階のストーブが倒れた」という内容でした。国道が陥没し、軽乗用車が転