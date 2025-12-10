10日にスウェーデンのストックホルムで行われるノーベル賞の授賞式を前に、ノーベル生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特任教授は「ノーベル賞を受賞するということを実感したい」と話しました。ノーベル生理学・医学賞大阪大学・坂口特任教授「授賞のアナウンスがあってから2か月くらいたつが、なんとなく忙しいままにすごし、まだ実感ないが、スウェーデン国王からメダルをいただいて、そのあとバンケット（晩さん会