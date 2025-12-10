浙江工業大学と中国環境科学学会の指導を受けて建設された「グリーンイノベーション発展戦略研究センター」はこのほど、北京で「グローバル環境シンクタンク発展報告2025」を発表し、世界の環境系シンクタンクの発展動向を包括的に整理した。人民網が伝えた。今回の報告で分析・評価の対象となった環境系シンクタンクは計896機関で、うち専門型シンクタンクが506機関、総合型シンクタンクが390機関に上り、97か国を網羅している。