フェイエノールトの上田綺世は現地12月６日に開催されたエールディビジ第15節のズウォーレ戦で、なんと４ゴールをマーク。リーグ戦の得点数を18点に伸ばした。これはバイエルンのハリー・ケイン（ブンデスリーガ）の17点、レアル・マドリーのキリアン・エムバペ（ラ・リーガ）の16点、マンチェスター・シティのアーリング・ハーランド（プレミアリーグ）の15点を上回り、欧州主要リーグで堂々のトップだ。リーグレベルが違う