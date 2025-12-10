12月10日にボーナスが支給される社会人も多いのではないだろうか。ボーナスの明細を手にして安堵する一方で「どうしてこんなに引かれるのか…」などと、悲喜入り混じる人も少なくない。だが、ほんの数十年前までは日本の会社員は“ボーナス”を封筒で手渡しされていた。NSTのアーカイブに残る映像から昭和と現代のボーナス事情を探る。あの茶封筒の手触りと重みを覚えている人はどれくらいいるだろ