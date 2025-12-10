インドネシアの首都ジャカルタで、日系企業の海外拠点が入るオフィスビルで火事があり、これまでに22人が死亡しました。インドネシアの首都ジャカルタ中心部にあるドローンを使った事業を行う企業の海外拠点が入るオフィスビルで9日、火事があり、これまでに22人が死亡したということです。現地の日本大使館によりますと、日本人の被害はなかったということです。地元メディアは、ドローンの電池が爆発した可能性があると報じてい