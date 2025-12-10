巨人の坂本勇人内野手（３６）が９日、都内の球団事務所で契約更改し、２億円減の年俸３億円（金額は推定）でサインした。減額制限いっぱいの４０％減にも「まだまだ終わりたくない」と巻き返しへ決意。シーズン後半以降、ギラギラとした“らしさ”が垣間見える坂本を、内田拓希記者が「見た」。坂本の表情に暗さはなかった。打撃不振で２度の登録抹消を経験し、出場６２試合は１軍に定着した２年目以降で最少。「試合数が全然