今日10日は、北海道から北陸では所々で雪や雨が降るでしょう。関東から九州では晴れて、空気が乾燥する見込みです。火の元や感染症に注意。最高気温は、北海道や東北北部では平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。関東から九州は平年並みで冬らしい寒さとなりそうです。体調管理に注意。北海道から北陸は雪や雨太平洋側は乾燥した晴天今日10日は、北海道では日本海側を中心に朝晩は雪が降り、吹雪く所があるでしょう。車の運転