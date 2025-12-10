NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4236.20（+18.50+0.44%） 金２月限は反発。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げを織り込んだことが圧迫要因になったが、下値は限られた。欧州時間に入ると、手じまい売り一巡後の押し目を買われた。日中取引では、米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が増加したが、押し目を買われて堅調となった。 MINKABU PRESS