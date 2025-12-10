[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](Tottenham Hotspur Stadium)※29:00開始<出場メンバー>[トッテナム]先発GK 1 グリエルモ・ビカーリオDF 17 クリスティアン・ロメロDF 23 ペドロ・ポロDF 24 ジェド・スペンスDF 37 ミッキー・ファン・デ・フェンMF 6 ジョアン・パリーニャMF 7 シャビ・シモンズMF 14 アーチー・グレイMF 20 モハメド・クドゥスMF 28 ウィルソン・オドベールFW 9 リシャルリソン控えGK 31 アントニン・キン