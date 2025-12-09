「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が、職人たちのクラフツマンシップを讃えるホリデーシーズンプロジェクト「BOTTEGA FOR BOTTEGAS」の2025年コレクションを発表した。【画像をもっと見る】BOTTEGA FOR BOTTEGASは、は、小規模な工房の職人たちを支援するプロジェクトとして2021年にスタート。今年は、ミラノのガンチ・アルジェンテリエ（Ganci Argenterie）によるシルバーコーティング仕上げのグラス2点、ニューヨー