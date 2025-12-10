DeNAが、来季新外国人としてクーパー・ハメル外野手（31）と契約合意したと「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者が8日（日本時間9日）に伝えた。今季はオリオールズとアストロズでメジャー37試合に出場し、打率・170、3本塁打。3Aでは通算374試合で打率・286、49本塁打だった。DeNAは桑原が海外FA権の権利を行使して西武に移籍。木村洋太球団社長が善後策として「新外国人（獲得）で動いている」と明かしており、このま