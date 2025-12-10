ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï12·î8Æü¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ÎÉ½¾´¤ò¹Ô¤¤¡¢1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤è¤ê¤âÁª¼ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¿Íµå³¦¡£¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥È²¬»³¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Î¼ç¾­¡¦´Ý»³¹âÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡£11·îË¿Æü¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Ç´Ý»³¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢°ì¼ï¤Î°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£µ¨¸Â¤ê¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï6·î¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Ãæ¹ñÃÏ¶èÍ½Áª¤ÎÇÔÂà¤òµ¡¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ªÉý¤¬¹­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤Á¤é¤¬»×¤Ã