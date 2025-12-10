1年目を終えたDeNAドラフト1位・竹田が横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、400万円増の年俸2000万円（金額は推定）でサインした。初登板初先発だった8月16日の中日戦で初勝利を挙げるなどシーズン終盤に先発陣入りし、6試合で4勝1敗、防御率1・69。10月の阪神とのCSファイナルSでも先発した。「勝つことができ、チームの一員になれた。来年は開幕ローテを狙う」と力強く宣言。オフは明大の先輩・入江と沖縄で自主ト