女優・広瀬アリス(30)が9日放送の日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」2時間スペシャル（後9・00）に出演し、恩人の今は亡き先輩俳優に感謝した。この日は昨年10月に76歳で死去した俳優・西田敏行さんの生涯を再現ドラマで振り返った。広瀬は西田さんと「釣りバカ日誌」シリーズで2015年から共演した。アドリブが多かったという西田さんについて「2行のト書きで5分やってました」という思い出も披露。また、MCの笑福亭鶴瓶が