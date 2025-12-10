ヤクルトの高橋が初の開幕投手に名乗りを上げた。10年目の今季は度重なる故障のため8試合で3勝2敗、防御率2・36。1200万円減の年俸4600万円（金額は推定）で契約を更改し「ケガばかりで何もできなかった」と悔しさをにじませた。オフは肉体強化を重視してトレーニングに励んでおり「もちろん開幕投手を狙っていく。誰もが憧れて照準を合わせていくと思う」と宣言。池山新監督の下で来年こそ「燕のエース」になる。