札幌市東区できのう(2025年12月9日)深夜、軽乗用車が電柱に衝突する事故がありました。凍結路面でスリップした可能性もあるとみられています。タイヤが外れ、前方が大きく壊れた軽乗用車。札幌市東区東苗穂4条3丁目できのう(9日)午後11時40分ごろ、目撃者から「車が電柱に衝突している」と警察に通報がありました。警察によりますと軽乗用車が電柱に衝突し、運転していた男性がけがをして病院に搬送されたということです。搬送時、