俳優の白洲迅（33）がデビュー15年目で、まさに旬を迎えている。10月期は3本の連続ドラマに出演し、うち2本は主演。初の父親役を務める一方で、大人の恋愛物語を繊細に演じる顔も見せた。異例の売れっ子ぶりに「“出てなんぼ”なのでありがたいこと」と白い歯を見せた。端正な顔立ちに穏やかでクールなたたずまい。目の前に座るとその清涼感がより伝わってくる。だが、大活躍の原動力は、見た目と裏腹で芸能界入りのきっかけに