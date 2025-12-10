5月の天皇賞・春1着後、休養していたヘデントール（牡4＝木村）は年明けのAJC杯（1月25日、中山）や京都記念（2月15日）での復帰を視野に入れて調整を進めていくことが分かった。9日、キャロットクラブが発表。ジャパンC15着サンライズアース（牡4＝石坂）は有馬記念（28日、中山）。チャンピオンズC2着ウィルソンテソーロ（牡6＝高木）はフェブラリーS（26年2月22日、東京）を視野に。同5着アウトレンジ（牡5＝大久保）は東