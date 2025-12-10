プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田（ひるた）瑞希が9日、都内の三迫ジムで会見し、6度目の防衛成功を報告した。先月22日に米国で挑戦者ガジャルドにフルマークの3―0判定勝ち。女子選手としては異例の年間4試合目を白星で締めくくり「プレッシャーを感じた試合だったが無事に勝つことができた」。次戦は未定だが、来年は自身初の王座統一戦を目標に掲げ、「そろそろやりたい。ベルトを守れるように自分に