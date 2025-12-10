巨人がレッドソックス傘下3Aのブライアン・マタ投手（26）を獲得調査していることが9日、分かった。全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者がSNSでNPB球団と契約合意し、正式発表は身体検査の結果待ちだと伝えた。ベネズエラ出身で1メートル90、101キロの大型右腕で、16年にレッドソックス入り。今季は3Aで全てリリーフで42試合に登板し、3勝3敗2セーブ、防御率5・08だった。メジャー経験はないが、マイナー通算