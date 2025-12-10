◇現役ドラフト（2025年12月9日）西武は、育成出身で来季が4年目の茶野をオリックスから獲得した。FAでDeNAから桑原、日本ハムから石井が加入するのに続いて野手を補強。茶野は入団1年目の23年の西武との開幕戦でスタメンを務め、同年91試合に出場するなど俊足巧打が魅力だ。今季はわずか3試合に終わった26歳は「自分の持っているもの全部を懸けて、もう一回勝負したい」と新天地での巻き返しを誓った。