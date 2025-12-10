現役ドラフト（2025年12月9日）「未完の大砲」に白羽の矢を立てた。ロッテは阪神の6年目外野手・井上を獲得。サブロー監督は「パンチ力のある選手。長打はウチに足りない部分でもある。おおいに期待しています」とコメントした。8年ぶりの最下位に沈んだ今季73本塁打、441得点はいずれもリーグ5位。長打力不足は顕著なだけに、新天地での打撃開眼に期待を寄せた。大阪出身の井上は履正社で4番を打ち、3年時は19年夏の甲子