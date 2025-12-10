◇現役ドラフト（2025年12月9日）DeNAは、中日から3年目を終えた浜を獲得した。今季は5試合の出場で打率.250、0本塁打ながら身体能力が高く、「未完の大器」で期待値は高い。オフには桑原が海外FA権の権利を行使して西武に移籍。外野手は補強したいポジションだった。浜は中日球団を通じて「自分にとっては大きなチャンス。新天地で頑張ります」と意気込みを寄せた。