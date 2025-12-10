◇現役ドラフト（2025年12月9日）ヤクルトは投手力の強化を見据え、広島から大道を獲得した。今季は1軍で1試合の登板にとどまったが、ウエスタン・リーグでは38試合で1勝3敗5セーブ、防御率3.79。23年には48試合に登板するなど通算80試合に登板した実績がある。最下位に沈んだ今季のチーム防御率3.59はセ・リーグワーストだった。大道は「5年間の経験を今後はスワローズでも存分に生かしていきたい」とコメントした。