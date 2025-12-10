新店のイメージ図の隣で協定書を手にする本村市長（右）と内山社長＝９日、相模原市役所相模原市は９日、コーヒーチェーン「タリーズコーヒージャパン」（東京都新宿区）と子育て支援に関する連携協定を結んだ。２０２６年１月２３日に市立相模大野中央公園（同市南区）内にオープンする同社の新店で、市の子育て支援事業を行う。公園西側に開設される新店は広さ１６５平方メートル程度。協定に基づく取り組みとして、市が単発