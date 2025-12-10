日本バレーボール協会会長の川合俊一さん（６２）が、転倒した小泉純一郎元首相（８３）を気遣った。９日までにインスタグラムのストーリーズで「先日また、小泉元内閣総理大臣とボクサー内山君、白鵬君とお食事させていただきました」と豪華なメンバーでの会食を報告。続けて「小泉元首相。転んで目にアザが汗」と明かし、「見事な青タンお大事になさって下さい」と心配。目の周りにアザができた小泉元首相との写真を掲載し