サンライズアムールは昨年の当レースが4着。「去年はかなりのハイペースを追走して厳しかった。近走は以前ほど前に行かなくなっているので自分のリズムで競馬ができれば」と自在性を会得してのリベンジを期す。今年の最大目標と位置づけた前走JBCスプリントは痛恨の出遅れから3着まで巻き返した。「さすがに前走ほどでないけど、力は出せる状態に整っている」と結んだ。